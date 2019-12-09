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شكرا لقرائتكم خبر عن من أين أنتقت إيما واتسون ملابسها ومجوهراتها لحضور عرض فيلمها Little Women؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف النجمة العالمية إيما واتسون أنها واحدة من أكثر النجمات بحثا عن الإطلالة الملفتة والخاطفة للأنظار وخاصة على السجادة الحمراء .
حضرت أمس إيما واتسون ذات الـ ( 29 عام )العرض الأول لفيلمها الجديد " Little Women " بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية ، و اختارت أن تظهر بإطلالة ساحرة لكل محبي و عشاقي الأزياء و الموضة حول العالم ، فقد انتقت إيما فستانها من مجموعة تصميمات " Balenciaga " وهو واحد من أهم دور الأزياء التي تفضلها نجمات العالم .
في حين اختارت إيما واتسون مجوهراتها من مجموعة تصميمات " Fred Leighton" .
إيما واتسون
إيما واتسون
إيما واتسون
إيما واتسون
إيما واتسون
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