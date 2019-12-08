شاهد.. شاب لبناني يمزق بطاقة عضويته في “حزب الله”: “خلاص انا خاين”!

كتب امير فتحي في الأحد 8 ديسمبر 2019 11:54 مساءً - قام شاب لبناني متطوع من حزب الله بتمزيق بطاقة عضويته أمام كاميرا قناة “العربية” و بعد أن ضاقت به الحال وظل بلا عمل نحو 7 أشهر.

وقال الشاب اللبناني، الذي أظهرت صورة بطاقته أنه يدعى حسين علي مطر، إنه متطوع كان يعمل مع حزب الله إلى أن طردوه بدون سبب من وظيفته.

وقال علي: “أنا شيعي، ابن بعلبك، وأموت من الجوع، كلما بحثت عن وظيفة طلبوا مني واسطة من حركة أمل، ديوني زادت إلى أكثر من مليوني ليرة”.

وتابع: “أنا عاطل عن العمل منذ 7 أشهر، ولا أحد يساعدني من حزب الله أو حركة أمل، انتخبناهم وعندما احتجناهم لم نجدهم”.

وقام الشاب بتمزيق بطاقة عضويته امام الكاميرا قائلا “انا هذه البطاقة ما عاد يدي ياها لو بدها تغنيني ما عاد بدي ياها خلاص انا خاين”.