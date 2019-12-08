أنابيلا هلال تحتفل بعيد ميلاد ابنها في أجواء كروية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال بعيد ميلاد ابنها «نادر جونيور» الذي أكمل عامه الثامن بحضور أفراد أسرتها عدد من أقرب أصدقائها، وكانت حريصة على مشاركة محبيها أجوا الحفل.

أنابيلا نشرت صورة من حفل عيد الميلاد ظهرت فيه مع أطفالها وزوجها طبيب التجميل نادر صعب أمام قالب الكيك، ويبدو أن كرة القدم هي اللعبة المفضلة لـ«جونيور»، حيث سيطر على الحفل اللمسات الكروية سواء زينة عيد الميلاد، وحتى قالب الكيك.

وفي تعليق على الصورة، كتبت أنابيلا: «الأيام والسنوات تطير بسرعة، أصبح جونيور في الثامنة من عمره اليوم، أحبك يا رجلي الصغير»، حيث تلقت المذيعة تهاني متابعيها، متمنيين لطفلها حياة سعيدة وناجحة.

يُذكر أن أنابيلا التي حملت لقب وصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005 تزوجت من نادر صعب 14 نوفمبر عام 2009، وقد أنجبت ابنتها الأولى «ماييفا» عام 2010، ونادر جونيور عام 2011، و«جولا» في مارس 2014، و«إيلي» عام 2017.