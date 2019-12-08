صابرين في مرمى الانتقادات بسبب قُبلة أحمد السقا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ الفنانة المصرية صابرين، ستُواجه الكثير من الانتقادات خلال الفترة المقبلة خصوصًا بعدما تخلّت عن الحجاب، وما صاحب ذلك من ضجّة بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى خرج العديد من نجوم الفن لمساندة الفنانة.

وتعرّضت صابرين لحملة انتقادات جديدة، عقب حضورها مساء أمس السبت، فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان نجم العرب 2019، لتسلُّم جائزة أفضل ممثلة كوميدية، والتي حصدتها عن دورها في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي قام ببطولته الفنان علي ربيع، وعُرض في رمضان 2019.

وظهر الفنان المصري في إحدى الصور وهو يُقبّل رأس صابرين، فكان لها بعض المتابعين بالمرصاد، ووجّهوا لها العديد من الانتقادات بسبب الموقف الذي لم يُعجبهم، لكن في المقابل تلقّت المساندة من طرف آخر من المتابعين الذين طالبوا بالتوقف عن مهاجمتها في كل موقف أو تصرف تقدم عليه الفنانة.

وقال المدافعون عنها بأن الفنانة لم تسلم من الانتقادات وهي مرتدية الحجاب وكذلك عندما خلعته، وأصبحت لا تعرف ماذا تفعل حتى تُرضي الجمهور، مشيرين إلى أن حياتها الخاصة من حرّيتها ولا يجوز هذا الهجوم الدائم عليها، مؤكدين بأن الفنانة لم تخرج عن المألوف وتصرفاتها مُشابهة لجميع زميلاتها وزملائها في الوسط الفني.

وأطلّت صابرين على الحضور وهي ترتدي تنورة وبلوزة، وقد صبغت شعرها القصير باللون الأشقر، ما جذب عدسات المصورين إليها، كما قامت المذيعة المصرية بوسي شلبي بنشر صورة لصابرين عبر إنستغرام، معلنةً استضافتها لها في برنامجها بالحلقة المقبلة.

وكانت صابرين قد فاجأت جمهورها بإطلالتها عندما ظهرت دون حِجاب، في صورة نشرتها على إنستغرام، واعتمدت لونًا أشقر لشعرها، وذلك بعد دفاعها المتكرّر في العديد من المناسبات عن طريقة وضعها للحجاب.

Advertisements

وبعد خلعها الحجاب وإثارة الجدل بين الجمهور دخلت الفنانة المصرية في نوبة بكاء على الهواء بسبب ما تعرّضت له وأولادها من ردود فعل، وخاصةً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خلعها للحجاب.

وكشفت صابرين عن السبب وراء خلعها للحجاب خلال مداخلتها التلفزيونية، موضحةً أن ما تواجهه يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي هي وأولادها كان السبب وراء تصرّفها.

وأضافت الفنانة المصرية أنها تَعِبت من هذا العالم الافتراضي الذي يواصل الشتائم ضدها طوال الوقت، مبينةً: "إيه الغلط اللي عملته في حياتي ممكن يتمسك عليا".

من ناحية أخرى، ذهبت جائزة أفضل مطرب عربي خلال الحفل إلى الفنان رامي صبري، أمّا جائزة أفضل منتج للموسيقى فكانت للمتميّز هاني محروس، فيما ذهبت جائزة أفضل مطرب شعبي إلى مصطفى حجاج.

وحصل حسين موسى على جائزة أفضل منظّم أحداث في الكويت ومنطقة الخليج العربي، ونال وليد منصور جائزة أفضل منتج سينمائي، أما جائزة أفضل ممثل خليجي فذهبت إلى طارق العلي.