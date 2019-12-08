تامر حسني يدخل موسوعة غينيس بلقبٍ جديد









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: حصل الفنان تامر حسني على لقب أكثر فنان مؤثر وملهم في العالم ضمن موسوعة "غينيس" العالمية. واحتفل بهذه المناسبة ناشراً لقطات من الحفل لحظة استلامه للجائزة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق كاتباً عبر حسابه على "إنستغرام": "كسرنا الرقم العالمي القديم بأكثر من ضعفين الحمدلله. "تامر حسني. يدخل موسوعة جينيس ريكورد كأكثر فنان مؤثر و ملهم في العالم".



وفيما شارك تغريدات التهنئة عبر حسابه على "تويتر"، علّق على صور الحدث عبر حسابه الخاص على "فيسبوك": "من اجمل و اعظم ايام حياتي يوم دخولي موسوعة جينيس ريكورد كأكثر فنان ملهم و مؤثر في العالم و اللي مفرحني و مشرفني اني حصلت عليها علم مستوى العالم مش الشرق الأوسط بس و كمان اني احصل عليها في السن دا و بالقيمه دي انا فعلاً فرحان من كل قلبي. الحمدلله"