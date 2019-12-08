"بيت الكلّ" يحتفل بميلاد جومانة حداد في حلقةٍ ثورية









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: سجّلت قناة mtv اللبنانية حلقة ثورية جديدة من برنامج "بيت الكل" جمعت المضيف الممثل عادل كرم بالإعلامية جومانة حداد، الفنان خالد الهبر والممثلة دياموند بو عبود في سهرة تلفزيونية حملت الانتفاضة اللبنانية عنوانا عريضا لها.

كرم

وافتتح عادل الحلقة بمشهدٍ كوميدي حول الاستشارات النيابية، كما تحدث عن الطقس القاسي الذي جرف الأخضر واليابس في بعض المناطق اللبنانية، متهكّما على وزارة الأشغال التي لم تكن تتوقع المطر في شهر ديسمبر، لتتخذ احتياطاتها اللازمة.

الهبر

وأطل "الهبر" و"حداد" في القسم الأول من البرنامج، فبدأ الحديث عن مفهوم الثورة، حيث وصف عادل ضيفه بابن الثورة القديم، ليؤكّد خالد بدوره أنّ الثورة التي غنّاها لسنوات طويلة في حفلاته وعبر أغان كثيرة رآها بأمّ العين في وطنه، معتبراً17 أكتوبر محطة مفصلية في تاريخ لبنان الحديث. وقال أنه سعِد برؤية الشباب والشابات في الساحات، وتفاجأ بثقافة الجيل الجديد السياسية والاجتماعية. مشيراً إلى أن الفقر يولّد الإحباط في بعض الأحيان، لذلك على الانسان أن يتمسك بمبادئه ومعتقداته وعدم الاستسلام للمصائب، وأكد رفضه لمفهوم الانتحار بشكلٍ كامل.

وفيما أكد أنه رفض الإدلاء بتصريح إعلاميّ خلال الأيام الأولى من الثورة، بسبب إصراره على المراقبة قبل إصدار الأحكام، روى تجربته في المناطق اللبنانية التي جال في معظمها حاملا صوته وأغانيه من أجل تشجيع الناس على الانتفاضة والمشاركة في رفع الصوت. معتبراً أن ما يحصل اليوم في الشارع هو ثورة حقيقية وليس حراكاً عابراً. ولم يخفِ انتماءه إلى الحزب الشيوعي، فاعتبر بأنه من أهم الأحزاب، وما يميّزه هو قدرته على التواصل مع مختلف الفئات، ووصفه بالحزب المناضل.

هذا وقدّم خلال الحلقة عدّة أغنيات مثل "غنية عاطفية"، "رئيس الجمهورية"، "شارع الحمرا"، "إبنك يا سعيدة"، "بوّس إيدين الرئيس" وغيرها من الأعمال التي لاقت تفاعلاً داخل الاستديو، وعبر وسم #بيت_الكل على "تويتر".

حداد

أما "حداد" فاعتبرت أن الحركة النسائية التي شهدتها الشوارع والدور الكبير الذي لعبته المرأة اللبنانية جعلها فخورة كونها سيدة من لبنان. مشيرةً إلى أن الانتفاضة ستكبر وتستمر ولن تتوقف قبل تحقيق المطالب. لافتة إلى أنها تسكن على مقربة من جسر الرينغ الذي ما زال يشهد تحرّكات دائمة من قبل الثوّار، بعدما كان المنطقة التي تمّ استغلالها لخلق كره وانقسام بين اللبنانيين.

وتحدثت عن قضية ترشحها للانتخابات النيابية الأخيرة. وروت كيف واجهت سحب فوزها بعد إعلانه بساعات، رافضة أن يقال بأنها زمطت من جملة "كلن يعني كلن" باعتبار أنّ هذه الجملة موجّهة لمن تربّعوا على كرسي السلطة لسنوات وليس لناشطة في المجتمع المدني. كما أشارت لطرح اسمها لأكثر من مرة كمرشحة لمقعد وزيرة في الحكومة الجديدة. ورأت أنه من الضرورة تشكيل هذه الحكومة بأسرع وقت ممكن لإنقاذ الوضع الاقتصادي الحالي. علماً أن "كرم" فاجأها بالاحتفال بعيد ميلادها الـ 49 داخل الاستديو.

وعلّقت "حداد" على تزايد حالات الانتحار في لبنان بسبب الفقر والعوز، واعتبرت أن الجميع اليوم يعاني من الوجع نفسه ولكن بنسب مختلفة، ودعت الشباب إلى التحلّي بالصبر وروح النضال وعدم الاستسلام.



عبود

ورأت دياموند بو عبود أن الانتفاضة أعادت الأمل إلى اللبنانيين، وخلقت نوعاً من المحبة واللحمة بين مختلف فئات الشعب. واعتبرت أنّه من الصعب أن يكون هناك بعض الأشخاص ضد الثورة التي تطالب بأدنى حقوق العيش الكريم عند المواطن اللبناني. دياموند تحدثت عن الدور الريادي المهم الذي يلعبه الإعلام والفن في الثورة.

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دياموند التي تدرِّس في الجامعة أكدت أن الطلاب لم يضطروها إلى تشجيعهم على النزول إلى الشارع، فهم وحدهم تحمّسوا من أجل وطنهم، وافترشوا الساحات. ووصفتهم بأصحاب الحسّ الوطني، كما قالت بأنّ الأمل قد ولد من جديد بعد الانتفاضة، أما عن إمكانية مغادرتها للبنان واتخاذها لقرار الهجرة، فقالت أن الفكرة بعيدة جداً عنها، وإنها لا تفكّر بتاتا في موضوع الهجرة.

معلوف

وأطلّ الإعلامي جو معلوف مباشرةً من أمام فصيلة الجديدة بعد أن تمّ توقيف راهبتين مسؤولتين في جمعية يتعرّض فيها الأطفال للتحرّش. وكشف ملابسات القضية، وأكّد بأنّ هذا الملف كان قد فُتِح منذ أكثر من سنة، وأنّ مندوبات الإتحاد لحماية الأحداث استمعن إلى الأطفال القصّر، وهناك إعترافات حول ممارسات مشبوهة بحقّهم تكتّم عن إعلان تفاصيلها الدقيقة إحتراما منه للرهبنة وللطفولة. كما قال أنّ هناك شخصية سياسية نافذة تدخّلت من أجل طمر الموضوع وتكتّم عن كشف هويتها في الوقت الحالي.

حبيش ومعلولي وعبود

واستضاف "بيت الكل" أيضا الناشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي فريد حبيش، الذي اشتهر بفيديوهاته الكوميدية اللافتة، كما حلّت المخرجة بيرلا جو معلولي ضيفة على البرنامج، فتحدثت عن نظرتها الخاصة للثورة وعن بقائها لخمسين يوما في الشارع. أما الفنان بيار عبود فروى كيف يحوّل المهملات إلى لوحات فنية خلّابة. كما تضمّن البرنامج، الذي يخرجه ناصر فقيه، فقرتين فكاهيتين لكل من عباس جعفر واديل جمال الدين.