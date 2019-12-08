شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صابرين فى أول ظهور بعد خلعها الحجاب × 5 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة صابرين، أمس السبت، فى إحدى الحفلات الفنية، لأول مرة بعد خلعها الحجاب، حيث تواجدت في الحفل من أجل تكريمها عن دورها فى مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى قدمته فى شهر رمضان الماضى وجسدت فيه دورًا كوميديًا.

وفى سياق متصل تواصل صابرين قراءة سيناريو مسلسل جديد للعرض فى شهر رمضان المقبل، ووافقت عليه بالفعل فى انتظار وضوح التفاصيل الخاصة به قبل الاعلان عن اسمه ومؤلف ومخرجه والأبطال المشاركين فيه.

وقدمت صابرين فى رمضان الماضى مسلسل "فكرة بمليون جنيه" تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحى عبد المقصود وشريف يسرى وإخراج وائل إحسان وبطولة على ربيع، صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبد العزيز، أحمد خالد صالح، خالد عليش، خالد كمال، محمد محمود.



النجمة صابرين

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صابرين مع غادة عادل ونجلاء بدر



صابرين وغادة عادل ونجلاء بدر



صابرين