شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة غزل بين شريهان ومدحت العدل.. اعرف قالوا إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "إلى ست الكل المبدعة والأيقونة في عيد ميلادها.. كل سنة وإنتي (شريهان) عشان مفيش أجمل منك خلقاً وفناً وإنسانياً وإحساساً".. بهذه الكلمات الرقيقة، هنأ الدكتور مدحت العدل، السيناريست والشاعر والمنتج، النجمة شريهان فى عيد ميلادها.

شريهان ردت على تهنئة الدكتور مدحت العدل، بكلمات ممتنة، ليتحول الأمر ما يشبه وصل الغزل بين الثنائى، حيث قالت "ربنا ما يحرمني أبداً منك.. أنا عايشة وبعيش بحبكم .. وحبكم هو كل زادي وشفائي وزوادي "أعظم شرف ونعمة".. والله والله وربي أعلم بصدق قلبي إن حبكم كتير وكبير قوي عليا! دي حقيقة بجد في حد ذاتها مرعبة والحفاظ عليها وعليكم صعب"



شريهان ومدحت العدل

وتابعت شريهان: "وأنا عارفة وجربت شقائها وتعبها للحفاظ عليكم.. لكن بإذن الله أكون قد حبكم واحترامكم وأكمل مشوارى فى قلوبكم ويارب يارب أحافظ على نفس الحب والمكانة. شكراً شكراً شكراً الأستاذ الكبير مدحت العدل"

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وكانت النجمة شريهان قد احتفلت بعيد ميلادها أول أمس، حيث حرص مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات على توجيه التهنئة لشريهان، وتمنيات بعودتها مرة أخرى للساحة الفنية، وذلك لأن الجمهور ينتظر منها الكثير.