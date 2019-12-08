شكرا لقرائتكم خبر عن رغدة: استقلبت خبر وفاة هيثم زكي كالصاعقة وكنت حينها في لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة رغدة أثناء تكريمها في قصر السينما وعرض فيلمها رغبات أنها تعتبر هذا العمل محطة مهمة في مشوارها الفني حيث لم يأخذ حقه أثناء طرحه في دور العرض حينها خاصة بعد تقديمها الست المقهورة ضمن أحداثه.

وأضافت رغدة أنها قدمت على مدار تاريخها قدمت شخصيات متنوعة مابين القوية والأنثى والمسترجلة والبلدي في فيلم "عيون الصقر" مشيرة إلى أنها تحب التنوع في أعمالها وتتحدى نفسها في كل عمل فني تقوم به.

واستكملت حديثها أنها استقبلت خبر وفاة هيثم أحمد زكي كالصاعقة حيث كنت أتواجد حينها في لندن مع ابنتي مشيرة مضيفة أنها حاولت بعد وفاة والده احتواءه ولكن لم يحدث ذلك وكنت اطمئن عليه من خلال مدير أعمال والده وربنا يرحمهم.

يعرض للفنانة رغدة حاليًا على قناة الحياة مسلسل "الضاهر" من بطولة محمد فؤاد وفريال يوسف وحسن يوسف وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وأحمد منير وأميرة هانى وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبرى عبد المنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.

وتدور أحداث العمل فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية، ويقع فى الكثير من المواقف خلال أحداث العمل.

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