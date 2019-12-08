شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أيام من الجزء التاسع.. تعرف على مقتنيات star wars المعروضة فى مزاد علنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أيام قليلة من عرض الجزء التاسع من سلسلة أفلام حرب النجوم، Star Wars، أعلنت دار سوذبيز للمزادات عرض مقتنيات سلسلة الخيا العلمى الشهيرة من صور قديمة ومجسمات لشخصياتها الخيالية، فى مزاد إلكترونى كبير.

وأعلنت الدار إن أكثر من 100 قطعة، ستعرض فى المزاد، ويرجع تاريخ هذه المثقتنيات لعقود مضت، ومن المقرر أن تتراوح أسعار هذه القطع والمقتنيات ما بين 100 جنيه استرلينى، وحتى 60 ألفا.



مقتنيات حرب النجوم

كذلك أكدت الدار، أن من بين هذه المقتنيات والقطع خوذة من عام 1976 سعرها بين 30 ألفا و60 ألف جنيه إسترلينى، وأيضا دمى لشخصيات فيلم (ذا إمباير ستريكس باك) وسفينة الفضاء (ملينيام فالكون) وسعرها بين 7 آلاف و10 آلاف جنيه إسترلينى.



بوستر قديم للفيلم

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قناع

تتضمن المعروضات، لوحى لأول أفلام السلسلة، new hope، بتوقيع مارك هاميل، وسوف تباع بحوالى 8 آلاف جنيه إسترلينى.

بدأ البيع فى المزاد الإلكترونى الأسبوع الماضى ويستمر حتى 13 ديسمبر الجارى، فيما سيطرح الجزء التاسع من الفيلم فى دور العرض السينمائى 18 من الشهر الجارى.