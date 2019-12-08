شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سمية الخشاب وأحمد آدم يسجلان أغانى مسرحية "يا تصيب يا تخيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجمان أحمد آدم وسمية الخشاب من تسجيل أغانى مسرحية "يا تصيب يا تخيب" المقرر عرضها فى المملكة العربية السعودية، والأغانى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان وموسيقى هيثم الخميسي، وتسجيل مينا سمير وميكس جورج يعقوب، ميوزيك بروديوسر دلال الخميسي.



أحمد آدم وسمية الخشاب أثناء تسجيل أغانى المسرحية

مسرحية "يا تصيب يا تخيب" بطولة أحمد آدم وسمية الخشاب وحجاج عبد العظيم وسامح حسين ومروة عبد المنعم وتأليف محمد نبوى وعلاء حسن ومن إخراج محسن رزق، وتسجل عودة التعاون بين أحمد آدم وسمية الخشاب بعد 17 عاماً من عرض فيلم "الرجل الأبيض المتوسط" الذى جمعهما لأول مرة.

وتحدد عرض المسرحية أيام 12 و13 و14 ديسمبر الجارى في جدة، ويومي 19 و20 من نفس الشهر في الدمام، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعيداً عن موسم الرياض الترفيهى المقام حالياً، والعمل إنتاج مشترك بين منتج مصري وآخر سعودي.