شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. طفل يسقط نوال الزغبى أرضا على هامش مشاركتها فى موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، لموقف خلال مشاركتها فى فعاليات "موسم الرياض" ‏بالمملكة العربية السعودية.‏

ونشرت نوال، عبر حسابها على انستجرام، مقطع فيديو أثناء سيرها داخل أحد ‏الفنادق بالمملكة، وخلال سيرها انطلق طفل لاحتضانها، لكن فى هذه اللحظة فقدت توازنها لتسقط أرضا بعد استناد الطفل عليها.

وعلقت النجمة اللبنانية، على الفيديو قائلة: "لقطة عفوية مع عمر".‏

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وتستعد نوال الزغبى، لإحياء حفل ضخم فى القرية العالمية بدبى، خلال شهر ديسمبر الجارى.