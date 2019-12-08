شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. طفل يسقط نوال الزغبى أرضا على هامش مشاركتها فى موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، لموقف خلال مشاركتها فى فعاليات "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية.
ونشرت نوال، عبر حسابها على انستجرام، مقطع فيديو أثناء سيرها داخل أحد الفنادق بالمملكة، وخلال سيرها انطلق طفل لاحتضانها، لكن فى هذه اللحظة فقدت توازنها لتسقط أرضا بعد استناد الطفل عليها.
وعلقت النجمة اللبنانية، على الفيديو قائلة: "لقطة عفوية مع عمر".
وتستعد نوال الزغبى، لإحياء حفل ضخم فى القرية العالمية بدبى، خلال شهر ديسمبر الجارى.
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