شكرا لقرائتكم خبر عن لرفع مستوى الوعى حول التشرد.. شاهد ويل سميث يشارك المئات المبيت بـ"التايم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم الأمريكى ويل سميث فى حملات دعت إلى المبيت فى الشارع بميدان "التايم" بنيويورك، وذلك لرفع مستوى الوعى حول التشرد.

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن هناك المئات الذين قضوا ليلتهم فى أكياس النوم بميدان "التايم"، للفت الإنتباه إلى المشردين حول العالم، ليس فى نيويورك فحسب، ولكن فى كافة أنحاء العالم،

أحد المشاركين فى هذه الحملات قال، أردنا التوعية إلى ضرورة الالتفات إلى المشردين، فنحن سنعود إلى بيوتنا فى النهاية لنستحم، ثم نخلد إلى النوم ننعم بالدفئ.



ويل سميث

وتابعت "نيويورك تايمز"، وافق آلاف الأشخاص على النوم ليلا فى ما لا يقل عن 50 مدينة، بما فى ذلك نيويورك ولندن ونيودلهى، لرفع الوعي بمشكلة التشرد والحاجة إلى المال لمحاربته.

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أثناء التضامن مع المشردين

وقد ساهم ويل سميث فى هذه الدعوات، من خلال محاولات جذب الناس للمشاركة، والتحدث فى الجمع.

وتقول الصحيفة "هناك ما يقدر بنحو 3900 شخص بلا مأوى يعيشون في شوارع مدينة نيويورك، وقد تم التأكيد على مدى خطورة هذا الأمر على الحياة، فقد تم التعدى على أناس بلا مأوى أثناء نومهم على أرصفة الحى الصيني فى مانهاتن، وقُتل أحدهم"



جانب من المشاركة



ويل سميث يحتفل مع المشاركين

ودعا المشاركون فى هذه الحملة إلى ضرورة جمع تبرعات من أجل المشردين، والباحثين على ملجأ لهم، من خلال جمعيات غير ربحية تتعامل مع المتشردين، فيما ستذهب نصف هذه التبرعات إلى اليونيسف التى تساعد النازحين ليس فقط بسبب الفقر المدقع ، ولكن أيضًا بسبب النزاع المسلح والكوارث الطبيعية.