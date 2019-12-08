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شكرا لقرائتكم خبر عن "Frozen 2" يتصدر شباك التذاكر للأسبوع الثالث ويصل لـ 900 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن فيلم "Frozen 2" من تحقيق 900 مليون دولار بنهاية هذا الأسبوع، ليتصدر "البوك أوفيس" للأسبوع الثالث على التوالى لتواصل شركة "ديزنى" تصدرها، وتحطيمها للأرقام القياسية، حيث حقق هذا الأسبوع 34 مليون دولار.
وكانت شركة "ديزنى" قد توقعت لفيلمها الـ 100 مليون دولار فى افتتاحية عرض الفيلم، حيث أصبح ثانى أعلى افتتاح محلى لفيلم منذ عرض فيلم "The Lion King" الذى حقق 191.8 مليون دولار.
فيلم frozen 2
وحصد الجزء الأول من الفيلم وقت عرضه عددًا هائلاً من الجوائز الفنية من أهمها جائزة الأوسكار الأولى، جائزة أفضل فيلم "‘نيميشن" وجائزةBest Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song، كما فاز الفيلم بجائزة الجولدن جلوب أفضل فيلم رسوم متحركة، إضافة إلى جائزة البافتا وAfrican-American Film» و«American Cinema Editors وAnnie Awards.
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