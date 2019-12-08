شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تصور كليب جديد بعنوان "بصاتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة كارمن سليمان لطرح كليب جديدة بعنوان "بصاتك" بمناسبة رأس السنة تحمل طابع رومانسى، من كلمات سامي على، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع ماز، ومن إخراج أمير الرواني، ومن المقرر أن يتم طرحه الأسبوع الحالي.

وقال مؤلف الأغنية الشاعر سامي على، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون مع كارمن سليمان، موضحاً أن الأغنية جديدة ومختلفة عن أعمال كارمن الغنائية التي قدمتها من قبل، مشيراً إلى أن كارمن مطربة شاملة تستطيع غناء جميع الأشكال والألوان ولديها قدرة كبيرة على اختيار ما يناسبها حتى يليق على صوتها.

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كانت كارمن قد غنت تتر مسلسل "حكايتى" للنجمة ياسمين صبرى والذى عرض فى شهر رمضان الماضى على قنوات cbc، one، dmc، وتحمل الأغنية اسم "سطور حكايتى" من كلمات الشاعر الغنائى نادر عبد الله ولحن وتوزيع خالد عز.