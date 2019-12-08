بالصور.. أحمد السعدني في "سيلفي" على طريقة فتحي عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نشر الفنان أحمد السعدني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور "سيلفي" تجمعه بالفنان فتحي عبدالوهاب. وعلق: "أنا وملك السيلفي"، وحازت الصور على إعاب جمهوره ومتابعيه. واشتهر الفنان فتحي عبدالوهاب، بالتقاط صور سيلفي بطريقة غريبة مع أصدقائه من نجوم الفن، وعرفت الصور باسم "سيلفي فتحي عبدالوهاب". من ناحية أخرى، شارك الفنان أحمد السعدني، في بطولة مسلسل "شبر مية"، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا، كما شاركه البطولة نجلاء بدر، محمد جمعة، حنان سليمان، محمد علي رزق.

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