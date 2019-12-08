أحلام تهنئ منتخب البحرين بالفوز ببطولة "كأس الخليج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأت المطربة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، المنتخب البحريني، بعد حصوله على كأس الخليج في دورته الرابعة والعشرين.

ونشرت أحلام صورة للمنتخب البحريني، وعلقت: "فرحة البحرين نور العين فرحتنا كلنا، كلنا واحد وخليجنا واحد وشعبنا واحد، مبروك وتستاهلون الفرحة يا قطعة من القلب".

من ناحية أخرى، تشارك المطربة أحلام كعضوة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب The voice، الذي يعرض على شاشة (إم بي سي)، ويشاركها في عضوية لجنة التحكيم الفنان محمد حماقي، الفنان اللبناني راغب علامة، الفنانة المغربية سميرة سعيد.