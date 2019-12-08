"تغريدة غامضة".. ياسمين صبري تساند نسرين أمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ردت الفنانة ياسمين صبري، على تصريحات المخرج محمد سامي، بعدما وصفها بأنها "مبتعرفش تتكلم"، كما ساندت صديقتها الفنانة نسرين أمين في أزمتها مع مخرج مسلسل"الأسطورة" الذي بدأ الخلاف بينهما بعد عرضه.

وكتبت "ياسمين" عبر حسابها على "تويتر": "هو إحنا عندنا كام نسرين أمين، معلش في ناس عايشة في الماضي ومش قادرين يتخطوا إدمانهم، إنتِ ست الستات يا نسرين أمين".

خلافات ياسمين صبري والمخرج محمد سامي بدأت بعد عرض مسلسل الأسطورة عام 2016، حيث اتهمت ياسمين المخرج بأنه حذف عددا كبيرا من مشاهدها من أجل زوجته الفنانة مي عمر، التي شاركت في المسلسل أيضا، وهو الأمر الذي نفاه "سامي" في ذلك التوقيت، كما نفاه بطل العمل الفنان محمد رمضان خلال استضافته مع الإعلامي وائل الإبراشي، وكذّب ياسمين صبري.

وقال سامي في تصريحات له: "أول جلسة جمعتني بياسمين كانت وقت التحضير لمسلسل الأسطورة، وكشفت لي أنها عرض عليها مسلسلين وهما الأسطورة وجراند أوتيل ولكنها محتارة في اختيار إحداهما، فنصحتها باختيار جراند أوتيل لكونها في بداية مشوارها الفني وتحتاج إلى أن يشاهدها الجمهور طيلة 30 حلقة، عكس دورها في الأسطورة الذي تظهر فيه لمدة حلقتين في البداية ثم تعود للظهور في الحلقة 21، ولكنها صممت على الأسطورة، حبا في شعبية محمد رمضان الجارفة".

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وأضاف: "يستحيل أن أعمل مرة أخرى مع ياسمين صبري، فبعيدا عن أي خلافات، أنا طلبت مرتين خلال تصوير مسلسل الأسطورة عدم استمرارها في العمل بسبب عدم قدرتها على الحديث، هي مبتعرفش تتكلم".

أما عن الأزمة بين المخرج محمد سامي ونسرين أمين، فكان الأول قد صرح مؤخًرا، إن نسرين تشعر بالغيرة من زوجته الفنانة مي عمر، وكانت السبب الرئيسي في المشكلة التي اشتعلت بينه وبين الفنانة ياسمين صبري، وهي إحدى المشاركات في بطولة "الأسطورة"، مؤكدًا أن الأولى اتهمته كذبًا بحذف مشاهدها، ووصفها بأنها ممثلة درجة خمسة.

وردت "نسرين" على سامي، عبر حسابها على"تويتر" مؤخرًا، قائلة: "الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور، الحمد لله على نعمة القبول، الحمد لله على نعمة الشكل الجميل، الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالي من أي بلطجة أو قضايا مريبة، الحمد لله على نعمة الموهبة اللي الجمهور بس هو اللي يحكم عليها، بدون زعل".

وقالت نسرين أمين، في وقت سابق عقب عرض المسلسل عبر حسابها على"تويتر"، أنه تم حذف مشاهدها بسبب الفنانة مي عمر، وكتبت وقتها: "لو كنت أعلم أن مسلسل (الأسطورة) بطولة المدام مرات المخرج أم عدسات ملونة ما كنت بدأت، إنها الكوسة في أوضح صورها".

