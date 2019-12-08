بسمة وهبة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. هل تشبهها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها رفقة ابنتها، تحتفل فيها بعيد ميلادها. وكتبت: "كبرت بنوتي الحلوة وتمت الـ١٢ العيال كبرت أنا مش مصدقة إن دي بنتي اللي كنت بحضر لها الرضعة من كام سنة، الله يحميكي يا حبيبتي ويحرسك يا رب وأعيش لما أشوفك عروسة بالطرحة".

يٌذكر أن آخر أعمال الإعلامية بسمة وهبة برنامج "شيخ الحارة" الذي قدمته في شهر رمضان الماضي.

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