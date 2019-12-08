هكذا هنأت شيري عادل صديقها إدوارد بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة شيري عادل، على تهنئة صديقها الفنان إدوارد، بعيد ميلاده الـ 46، والذي احتفل به أمس السبت.

ونشرت "شيري" صورة لإدوارد عبر ستوري حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وإنت طيب يا إدواردوز".

واحتفل الفنان إدوارد بعيد ميلاده الـ 46،أمس، فهو من مواليد 7 ديسمبر عام 1973.

جدير بالذكر أن إدوارد يُعرض له حاليًا مسلسل "حواديت الشانزليزيه" تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، إخراج مرقس عادل، بطولة إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، وعدد كبير من الفنانين.

