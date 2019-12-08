تراند اليوم : مخرج سينمائي: فكرت في الانتحار بسبب غادة عبد الرازق

فاجأ المخرج والمنتج مصري عادل رضوان جمهوره بـه فكّر في الانتحار، بسبب تعنت الفنانة غادة عبد الرازق في رد مبلغ عن بطولتها لفيلم من إنتاجه، توقف عن استكماله.

وأضاف رضوان أن عبد الرازق شاركت في بطولة فيلم من إنتاجه بعنوان "رؤية"، حيث اعتذرت عن استكمال تصوير العمل.

وأوضح المخرج المصري في بيان له : أنها رفضت رد المبالغ التي حصلت عليها كأجر عن الفيلم، والذي تسبب له في خسائر كبيرة.

وتابع قائلا : " توقف الفيلم وخسرت كل فلوسي، وبعت شقتى وسيارتي من أجله، ومقدرتش أخذ حقي منها".

وبحسب البيان فإنه من " كتر الصدمات ضعفت وكسرتني ولأول مرة في حياتي أفكر في الانتحار"، مطالبا نقابة المهن السينمائية بالتدخل لحماية شباب المنتجين من مثل هذه الممارسات.



