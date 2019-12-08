لماذا أصدرت "ديزني" تحذيراً غير مسبوق من مشاهدة أحدث جزء من سلسلة أفلام "حرب النجوم"؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2019 10:43 مساءً - يحدث للجزء الجديد من سلسلة أفلام "حرب النجوم" ما حصل سابقاً مع فيلم "الجوكر" الأخير ،حيث حذر خبراء علم النفس من أن يشاهد الأشخاص الخطأ فيلم "الجوكر" المليء بالمشاهد النفسية والمثيرة العنيفة لئلا يزيد العدوانية بداخلهم كما حدث بفيلم سابق لنفس الشخصية السينمائية "الجوكر" قبل سنوات ،حيث تأثر أحد الأشخاص وقام بإطلاق نار جماعي.

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لكن تحذير شركة "ديزني" السينمائية جاء لصالح مرضى الصرع تحديداً،فلماذا يتم تحذير هذه الفئة بالذات من مشاهدة أحدث أجزاء سلسلة "حرب النجوم"؟

أصدرت شركة "ديزني" الأمريكية، تحذيراً غير مألوف لأصحاب دور العرض السينمائي في جميع أنحاء العالم، وذلك قبل طرح أحدث أجزاء سلسلة "حرب النجوم" بعنوان:

"Star Wars: The Rise of Skywalker" الأضواء الساطعة في الفيلم تؤثر على المشاهدين المصابين بالصرع

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وطلبت "ديزني" من أصحاب دور العرض السينمائي، أن يخطروا الجمهور بأن بعض مشاهده التي تحتوى على أضواء ساطعة، قد تؤثر على المشاهدين المصابين بالصرع، والذين يعانون من حساسية مفرطة تجاه الأضواء الوامضة، وفقاً لما ذكرته مجلة " هوليوود ريبورتر" .

وتنسق شركة "ديزني" المنتجة للفيلم مع مؤسسة "إيبيليبسي" الخيرية، المعنية بعلاج أمراض الصرع، لتقديم المعلومات اللازمة بهذا الشأن، إلى جانب خطاب تحذيري أصدرته "ديزني" جاء فيه: "يتضمن الفيلم تعاقباً لصور وأضواء وامضة مستمرة، قد تؤثر سلباً على من يعانون من الصرع الحساس للضوء".

انتقادات

يشار إلى أن "ديزني" تعرضت لانتقادات في صيف 2018، بعد أن أثيرت مخاوف على وسائل التواصل الاجتماعي، حول الأضواء المبهرة والأضواء الساطعة التي يتضمنها فيلمها "Incredibles 2" ،وإمكانية أن تتسبب في إحداث نوبات صداع نصفي.

ووقتها، حثت "ديزني" مؤسسة "إيبيليبسي" شركة "ديزني" أن تصدر تحذيراً للمشاهدين بشأن فيلمها، وفعلت هذا في وقت لاحق، لكن مع أحدث أفلام "حرب النجوم"، بادرت "ديزني" بهذه الخطوة، وزودت مؤسسة الصرع بالمعلومات بشكل استباقي لدور السينما، قبل طرح فيلمها في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري .