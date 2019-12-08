شاهد: هيفاء حسين بدون مكياج نهائياً في ظهور مفاجئ.. وهذا ما اعترفت به

فاجأ ظهور هيفاء حسين بدون مكياج من خلال حسابها عبر “سناب شات” محبيها، حيث كان البث الأول لها بعد ولادة توأمها جوهرة وسلطان غير متوقع عل الإطلاق، خاصة بعد الاعترافات التي أعلنتها النجمة البحرينية.

وقالت هيفاء حسين في مقطع الفيديو: “أول شي أسفة إني أتأخرت عنكم.. لإني أدري كنت مقصرة في الفترة اللي راحت بس كلكو عارفين إني مريت في مرحلة الحمل وبعدها فترة الولادة”.

أما عن ابتعادها عن التواصل المباشرة عن جمهورها لفترة طويلة، فقد اعترفت النجمة البحرينية بالسبب بقولها: “بصراحة أنا من الأساس كسولة ما أحب أحط ميكاب وأتعدل بشكل دايم.. ولقيت نفسي في فترة الحمل صرت أكسل وما كنت أتصور سيلفي أو أطلع وايد لكل متابعيني.. أول شي أسفة على القصور وثاني شي أحاول الفترة الثانية أكثف الظهور”.

وصارحت هيفاء حسين جمهورها أن إنجابها لتوأم مؤخراً قد شغل وقتها وتفكيرها بدرجة شبه تامة، حيث قالت: “مع التوأم بصراحة مخي مفتر وما تتخيلوا شكثر الوقت وايد ضيق.. والله يعطيها العافية الوالدة لولا وجودها كان ما قدرت حتى أصورلكم هذا الفيديو”.

من جهة ثانية، نشرت الفنانة البحرينية منشوراً لطيفاً بخصوص المقابلة المنتظرة بين منتخبي السعودية والبحرين في نهائي بطولة “خليجي 24″، حيث كتبت عبر حسابها على انستقرام: “مبروك تأهل السعودية للنهائي .. خلاص كذا ضمنا الفوز الواحد وفرحتنا وحدة”، مرفقة التعليق بصورة لعلمي البلدين وعليه تعليق جاء فيه: “أعلامنا كقلوبنا ميالة لبعض”.