بالفيديو: الفنانة مروة سالم تثير الجدل بموقف جريء في الرياض

أثارت الفنانة السعودية مروة سالم غضب جمهورها بسبب نشرها مقطع فيديو تضمن قبلة من زوجها الكاتب محمد سلامة، وهو ما وصفه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بـ“التصرف الجريء“.

وأظهر الفيديو الذي نشرته مروة برفقة زوجها محمد سلامة عبر حسابها على ”السناب شات“، تجولهما بالسيارة داخل مدينة الرياض، حيث قام زوجها بتقبيلها لتبتسم مروة وتقول ”انتظرونا بعد شوية في الدراهة.. وتمنوا لنا الخبر السعيد.. والله أجواء البوليفارد تجنن لولا إنا إحنا في الرياض، كنت قولت إحنا في باريس“.

وتفاعل عدد من النشطاء مع الفيديو الذي وصفوه بـ“الجريء“، وعلق عدد من المتابعين: ”حجكم كنتوا كنت قبلتوا بعض في البيت“ و“الاحتشام أدامكم الله“، وأعرب كثيرون عن استيائهم الشديد من هذا التصرف.

والفنانة مروة سالم عُرفت كإعلامية بصوتها المميز عبر إذاعة ”مكس.إف . إم“، ثم ذاعت شهرتها بحضور الكثير من الفعاليات الإعلامية في جدة، إلى جانب نشاطها الإلكتروني الفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتواصلها مع النشطاء، لتنتقل بعد ذلك إلى عالم الغناء بطرح أغنيتها الجديدة “عسل صافي“، التي انتشرت بقوة.

وقدمت مروة سالم أكثر من برنامج تلفزيوني قبل دخول عالم الغناء، ويأتي اهتمامها بالجانب الرياضي كونها نشأت في أسرة تعشق نادي الاتحاد، ووصفت نفسها في أكثر من حوار صحفي بأنها ”اتحادية بالفطرة“، مشيرة إلى عشق أسرتها لنادي الاتحاد السعودي.

وتتحدث مروة كثيرًا عن نادي الاتحاد، وتبدي رأيها تجاه ما يدور داخل البيت الاتحادي من مشاكل وعقوبات.

كما ذاعت شهرتها بعد إعلانها خبر خطوبتها على الإعلامي محمد سلامة، وهو باحث وناقد في الفن السعودي، حيث تلقت مروة التهنئة من قِبل الكثير من الفنانين والمشاهير العرب.

ولعل عمل زوجها محمد سلامة تسبب في الكثير من شهرتها، كونه يكتب في الكثير من القضايا الفنية، وأسس عددًا من المواقع الرسمية للمشاهير والفنانين، أبرزها موقع الفنان ”طلال مداح“، وتبث من خلاله الأغاني القديمة والنادرة.