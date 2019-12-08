بعد البلبلة التي أثارتها الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم، عقب ظهورها عبر “سناب شات” وهي تهاجم هند القحطاني لظهورها في مقاطع فيديو ترقص بطريقة مثيرة، مما جعل الأخيرة تهاجمها بقوة، دافع شقيق بدور البراهيم عن شقيقته عبر مقطع فيديو في حسابه بسناب شات.
وقال شقيق بدور في رسالة وجهها لهند: الله يهديكياأنتي مشهورة أمس لكن نحن مشهورين من 8 سنوات ويتابعنا الملايين ونقدم أشياء مفيدة للمجتمع أفضل من الرقص.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: شقيق بدور البراهيم يدخل على الخط ويهاجم هند القحطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.