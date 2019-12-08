بالفيديو: شقيق بدور البراهيم يدخل على الخط ويهاجم هند القحطاني

بعد البلبلة التي أثارتها الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم، عقب ظهورها عبر “سناب شات” وهي تهاجم هند القحطاني لظهورها في مقاطع فيديو ترقص بطريقة مثيرة، مما جعل الأخيرة تهاجمها بقوة، دافع شقيق بدور البراهيم عن شقيقته عبر مقطع فيديو في حسابه بسناب شات.

وقال شقيق بدور في رسالة وجهها لهند: الله يهديكياأنتي مشهورة أمس لكن نحن مشهورين من 8 سنوات ويتابعنا الملايين ونقدم أشياء مفيدة للمجتمع أفضل من الرقص.