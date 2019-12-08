بالفيديو: روان بن حسين تكشف سر عدم بروز بطنها برغم اقتراب موعد ولادتها

أثار عدم بروز بطن روان بن حسين برغم اقتراب موعد ولادتها حفيظة الجمهور الذي لفت في تعليقاته إلى أنها تبدو في بداية فترة حملها، مما دفعها للرد بشكل صريح.

وقالت روان بن حسين في مقطع فيديو نشرته على شكل عدة مقاطع عبر “ستوري انستقرام”: “هادا الستوري حق كل الأشخاص اللي يكتبولي تعليقات شلون بطنك يوم يظهر ويوم يختفي.. شوفوا الحين مو مبين إنه في بطن صح؟ من الجنب في بطن.. مو أنا أقوم من النوم اليوم في بطن أو لا.. هو في بطن.. بس بيعتمد على اللبس وعلى الـPose وعلى الصورة”.

وكانت روان بن حسين قد سخرت من مهارة زوجها في التصوير من خلال منشور لها عبر “انستقرام”، ظهرت من خلاله وهي تتناول الطعام في صورة مضحكة التقطها لها زوجها دون أن تنتبه، حيث علقت عليها ممازحة: “من الواضح أن زوجي يلتقط أجمل الصور لي.. التصوير خرافي صح؟”.

من جهة ثانية، أقامت الفاشينيستا الكويتية مؤخراً حفل “البيبي شاور” لطفلها المنتظر مما يعني أنها قد دخلت على الأقل في الشارع السابع من الحمل، وذلك على الرغم من تحفظها على الإعلان عن موعد ولادتها المنتظر.