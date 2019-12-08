بالفيديو: رؤى الصبان تعاتب بعض متابعيها والسبب

علقت الإعلامية رؤى الصبان، على الصور التي نشرتها حيث تعود إلى مرحلة ما قبل إنجاب إبنتها شيخة، وكشفت حملها وجنس مولودها.
وعاتبت رؤى بعض متابعيها بسبب بعض التعليقات السلبية حيث قالوا لها إذا كانت في لحظتها يكون أفضل.
وردت رؤى قائلة إنها تقوم بالتصوير لتوثيق اللحظة وللذكرى وليس لنشاهدها في نفس اللحظة.
يشار إلى أن رؤى الصبان تزوجت من زميلها الإعلامي السعودي حمود الفايز في فبراير 2018 وهما أصبحا أبوين لأول مرة مع ولادة طفلتهما شيخة.
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