محمد حماقي يكشف موعد طرح كليب "راسمك في خيالي"

كشف النجم محمد حماقي موعد طرح كليب راسمك في خيالي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر حماقي بوستر الكليب، وعلق عليه قائلًا: استنوا ڤيديو كليپ راسمك في خيالي بكرة

الساعة 5 مساًء بتوقيت القاهرة حصريًا على قناتي الرسمية على يوتيوب.

يذكر أن النجم محمد حماقي طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان كل يوم من ده، ويضم الألبوم على 20 أغنية من بينهم: يزلزل، صور، و أعمل إيه، م البداية، يا ستار، كفاية حلول وسط، قالو عنك.

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وحقق الألبوم نجاحًا مذهلًا وذلك منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية، كما كسر حاجز 10 مليون نسبة استماع على موقع يوتيوب.