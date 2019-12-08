صور.. بوسي شلبي تفجر مفاجأة لـ صابرين وبشرى: شكلها قمر

فاجأت الإعلامية بوسي شلبي، جمهور النجمة صابرين، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت بوسي صور صابرين وعلقت عليها قائلًا: انتظرونا في لقاء خاص مع صابرين.

وعلقت النجمة بشرى على صور صابرين قائلة: شكلها قمر.

وكانت النجمة صابرين نشرت بعض الصور من حفل تكريمها بمهرجان نجم العرب بدورته الرابعة، والمقام بأحد الفنادق الكبرى.

Advertisements

يذكر أن النجمة صابرين شاركت أخيرًا في بطولة الجزء الثاني من مسلسل أفراح إبليس، تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد خالد أمين،

بطولة كل من جمال سليمان، ياسر فرج، إيناس عز الدين، هنادي مهنى، أحمد صفوت، نادية راشد، جمال أبو رية، منى عبدالغني، محمود الجندي، محمد عادل، عفاف رشاد، محمد عز، محمد أبو الوفا، محمد الصاوي، مصطفى حشيش، ضياء المرغني، محمود فارس، عبدالرحيم حسن، إسماعيل شرف، محمود طوبار.