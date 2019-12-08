انطلاق الدورة الثانية عشر من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، بدأت صباح الأحد، فعاليات الدورة الـ 12 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، والذي يستمر حتى 19 ديسمبر.

وصرح فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع الصندوق أن هذه الدورة يشارك فيها 19 فنانا، منهم 10 فنانين أجانب وعرب هم: نينو بوسيكاشفيلي-

جورجيا، كو نستانتين ميجليورينى –إيطاليا، مادان لال – الهند، ميلان بانتيليتش – صربيا، لى دونجبو – الصين، ميلتوس بانتلياس – اليونان، شاليز ليى- السنغال، نبيل على -العراق، سعيد العلوى – سلطنة عمان، و محجوب حسن – السودان.

كما يشارك من مصر تسعة فنانون هم:

إيفيلين عشم الله، رندا فخرى، عبد العزيز الجندى، محسن أبو العزم، أيمن قدرى، كريم القريطى، أسماء الدسوقى، طارق حسن، و شعبان الحسينى.

ومن شباب الورشة يشارك 3 فنانين من شباب المتميزيين هم: أسماء أشرف، خشوع الجوهرى، دعاء عبد الواحد.

Advertisements

ومن جانبة صرح "عبدالوهاب" أن هذه الدورة من عمر الملتقي تتميز بتنوع المشاركين من عدة دول وثقافات مختلفة، ما يثري الملتقي ويساهم في التأكيد علي أهمية قوة مصر الناعمة في تحقيق ريادتها الحضارية.