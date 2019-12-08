صور.. مصطفى شعبان بالمموه في رحلة صيد

نشر النجم مصطفى شعبان بعض الصور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهر من خلالها وهو في رحلة صيد.



وأعرب شعبان عن شدة إعحابه بالرحلة، قائلًا: ما كل من يقبل على الصيد قناص ولا كل من قـال القصايد وزنها.. لو كل من طلع البحر صار غواص الجوهرة لابد يرخص ثمنها.

يذكر أن النجم مصطفى شعبان شارك مؤخرًا في بطولة مسلسله أبو جبل، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، وبطولة كل من حسن حسني، دياب، نجلاء بدر، محمود البزاوي، عائشة بن أحمد، عايدة رياض، مريم حسن، أحمد خالد صالح، محمد علي رزق، أحلام الجريتلي، ناهد رشدي، أحمد حبشي، سناء شافع،

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رشا بن معاوية، أيمن عزب، مصطفى درويش، حمدي السيد، عصام السقا، سيد المغازي، مجدي البحيري، أحمد النجار، غفران محمد.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما الاجتماعي الممزوجة بالإثارة والتشويق تدور الأحداث، حول حسن أبو جبل الذي يفقد اثنين من أولاده وأمواله جراء حريق يشتعل في منزله بفعل فاعل، فيبدأ في البحث عن الجاني في الوقت الذي يتصارع فيه مع شقيقيه حول الميراث والشركة التي تركها والدهم لهم.