صور.. تكريم رامي صبري كأفضل مطرب عربي لعام 2019 بمهرجان نجم العرب

حصل النجم رامي صبري، على جائزة أفضل مطرب عربي بمهرجان نجم العرب 2019 الذي وتم تكريمه وتسليمه تلك الجائزة بحفل ضخم بفندق "جراند نايل تاور" بوسط القاهرة وسط حضور كبير من نجوم الفن والمجتمع والاعلام.

وقدم النجم رامي صبري الإعلامية "هبة الاباصيري" كأفضل مطرب عربي لعام 2019 وحرص رامي على شكر القائمين على الحدث وكل من ساهم في الإنتاج الموسيقي له في مشواره الفني وخاصة طارق العريان وشركات مزيكا ونجوم ريكوردز وروتانا كما أهدى الجائزة لزوجته شيرين وصرح بأنه يوجد العديد

من الفناين الأفضل منه ولكنه يعتز بتلك الجائزة ويتمنى أن يكون دائما عند حسن ظن جمهوره الداعم الأكبر له دائما وابدا.

وحرص النجم رامي صبري على حضور مهرجان "نجم العرب 2019" بصحبة زوجته شيرين وجلس بصحبة المنتج الموسيقي هاني محروس وعائلته والفنان مصطفى حجاج وعائلة الفنان الراحل عامر منيب ودعم رامي صبري المطربة الشابة مريم عامر منيب حيث حرص على تقبيل رأسها عقب تسلمها لتكريم والدها.

وعلى هامش الحفل أجرى رامي عدد من اللقاءات التليفيزيونية وحرص خلالها على شكر الشاعر عزيز الشافعي الذي شارك معه بعدد من الأغاني الناجحة في مشواره منها "أهد الدنيا" كما حرص رامي ايضا على تقديم المطربة الشابة مريم عامر منيب في احدى اللقاءات وأكد أنها موهبة قوية ولها شأن بالمستقبل مشددا علي دعمه الكامل لها في مشوارها الفني.

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واجتمع رامي بعدد كبير من أصدقائه من الوسط الموسيقي وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معا حيث جمعت الصور الفنان رامي صبري بكل من المنتج هاني محروس والفنان مصطفى حجاج وصورة أخرى بالشاعر أمير طعيمة والموزع الموسيقي نادر حمدي وعدد من الصور مع مريم عامر منيب والشاعر عزيز الشافعي.