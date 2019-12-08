خاص.. هاني لاشين لـ الوفد: العرض الحصري مسألة مستجدة للدراما

أكد المخرج هاني لاشين أن مسألة الاعتماد على العروض الحصرية، هي عملية مستجدة للدراما المصرية.

وقال المخرج هاني لاشين في تصريح خاص لـ الوفد : العروض الحصرية لدراما المسلسلات، هي مسألة لم تتجاوز العشر سنوات الأخيرة.

وأضاف لاشين قائلًا: العروض الحصرية تصب في مصلحة المنتج أو المحطة الفاضئية العارضة للعمل الفني، ولجأ إليها بعض المنتجين والقنوات الفضائية لأخذ الإعلانات حصرية لها، مشيرًا إلى أن العروض الحصرية هي مسألة تجارية أقتصادية مادية بحتة.

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وأكد المخرج هاني لاشين أن العروض الحصرية لديها الكثير من السلبيات، قائلًا: تؤثر على المشاهد لأنه إذا لم يشترك بهذة القناة الفضائية لم يشاهد العمل، وبالتالي تؤثر على نسب المشاهدة للعمل الفني وتساهم أيضًا بعدم انتشاره، ولذلك نجد أن بعض الأعمال الفنية الجيدة، لا تلقى رواجًا كبيرًا.

يذكر أن المخرج هاني لاشين شارك سابقًا في إخراج مسلسل بيت الباشا، وهو من تأليف سامح الحريري، وبطولة

كل من صلاح السعدني، شيرين، كندة حنا، محمد عبد الحافظ، فريدة سيف النصر، حنان شوقي، محمد متولي، سماح السعيد، محمود الجابري، شعبان حسين، هيثم محمد، يوسف العسال، رامز أمير، عاطف طنطاوي، أنور رستم، سيد الصاوي، بلال فضل، مديحة حمدي، سوسن طه، زينب السبكي.

وتدور أحداثه حول إحياء التراث الفرعوني المصري والتمسك به، بجانب رصدنا للحال الإجتماعي السائد لمصر في الخمسينيات وهي فترة غليان، حيث كان الشعب المصري كله بلا إستثناء ضد الإنجليز وضد أسرة محمد علي، بينما البطل جمال عبدالناصر أنقذ البلد قبل إنفجار الشعب، وقاد ثورة يوليو 1952 المجيدة.