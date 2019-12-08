كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راندا البحيري تشارك ياسين أمير فرحته في مهرجان "نجم العرب" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت الفنانة راندا البحيري، الطفل ياسين أمير فرحته العارمة بمجموعة من الصور الخاصة بعد حصوله علي جائزة تكريم خاصة من مهرجان " نجم العرب " عن دور البطولة الذي شارك فيها في مسلسل " زي الشمس " في موسم رمضان الماضي.

وتألق بدوره في المسلسل ولفت الأنظار بقوة مع الجمهور والنقاد وكان محط أنظار الجميع في هذا الدور الاستثنائي . مسلسل "زي الشمس " بطولة دينا الشربيني واحمد صلاح السعدني وريهام عبدالغفور وعمر السعيد واحمد مالك مريم الخشت وإخراج: سامح عبدالعزيز.