كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راندا البحيري تشارك ياسين أمير فرحته في مهرجان "نجم العرب" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتألق بدوره في المسلسل ولفت الأنظار بقوة مع الجمهور والنقاد وكان محط أنظار الجميع في هذا الدور الاستثنائي . مسلسل "زي الشمس " بطولة دينا الشربيني واحمد صلاح السعدني وريهام عبدالغفور وعمر السعيد واحمد مالك مريم الخشت وإخراج: سامح عبدالعزيز.
ويعتبر أول مهرجان مصري يكرم نجوم السينما والدراما والطرب والأعلام المصريين بنًاء علي أستفتاء واختيارات الجمهور العربي والخليجي على السواء، ولذلك تمت تسميته بهذا الاسم.
وتقام الدورة الرابعة برعاية “اتحاد الاعلاميات العرب” وتنظيم شركة pacha Kuwait الكويتيه، وكانت قائمة الفنانين المكرمين في الدورة الثالثه “السابقه للمهرجان ” تتضمن كل من تامر حسني، ومحمد هنيدي ومنه شلبي، واكرم حسني واسر ياسين، وخالد سليم وأروي جودة، ورانيا يوسف والمنتج وليد منصور والمنتج حسام حسني وهشام سليم وصلاح السعدني والاعلامي اسامه الشيخ والاعلامي اسامه كمال، وعمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني، و علي ربيع ورامي جمال، ومحمد الشرنوبي والشاعر تامر حسين، والملحن تامر علي والموزع شريف مكاوي، واحمد شيبه والعديد من نجوم الفن المصري.