كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلالة مميزة" لأسماء أبو اليزيد" وجائزة أفضل وجة جديد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الفنانة الشابة" أسماء أبو اليزيد" بنشر مجموعة من الصور لها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات" انستجرام ".

وكانت ترتدي فستان سوارية جنزاري واعتمدت على مكياج بسيط جداً يظهر ملامحها العربية الأصيلة و تسريحة شعر بسيط جداً حيث أنها قامت بربط شعرها للخلف وكانت تقتني بورتيفية برتقالي اللون وظهرت في الصورة مبتسمة مع نظرة رقيقه كلها انوثه وجاذبية.

وعلقت "أبو اليزيد "على الصورة قائلة: " جائزة أفضل وجة جديد عن دوري في فيلم الممر، في مهرجان نجم العرب شكراً للجمهور الذي أهداني صوتة من جميع الدول العربيه"

و تفاعل معها جمهورها على انستجرام وقامو بالإعجاب والتعليق على الصورة قائلين "أحلى وجة وديما حديدة يا سمسم، تستاهلي يا عسل، حلاوه الدنيا، بحبك يا أسمراني ". يذكر أن" أسماء أبو أليزيد" ممثلة مصرية دخلت عالم الفن بدورها في فيلم" الممر" ، مع الفنان أحمد عز والفنان أحمد صلاح حسني وأحمد رزق وشرنوبي، قامت بدور فرحه فتاة بدوية كانت تساعد جنود الجيش المصري أثناء الحرب وأحبها جندي من الجنود، وأدت الدور بطريقة مذهله خطفت قلوب الجماهير.