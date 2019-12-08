تراند اليوم : أحمد سعد حاله اتدهور وعايش علي الميه والهوا-شاهد

نشر الفنان احمد سعد صوة جديده له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهر احمد سعد في الصور وهو يجلس علي كنبه ، ويمسك كتابا ، موجها رساله غامضه لجمهوره قائلا : ” العلم والموسيقي هم الان بالنسبه لي الماء والهواء ،أنتو بقي ايه في حياتكم دلوقتي يتشبه بالميه والهواء ” .

وكان كشف الفنان أحمد سعد، أن اختياراته فى الزواج لم تكن موفقة إلى حد بعيد، وأن السبب فى ذلك قد يعود إلى الطرفين وطباعهما.

وقال أحمد سعد، خلال لقائه فى برنامج “MBCTrending” : إننى لا أنظر الى أخطاء الغير ولكن دائما أحب أن أقيم تجربتى ووجدت بعد أن حاسبت نفسى أننى كنت مخطئًا فى حق نفسى وأنني كان من المفترض عدم اتخاذ قرار الزواج ومن الافضل كنت أهتم بعملي فقط.

وأضاف أحمد سعد: بالنسبة لأزمة الفنانة سمية الخشاب وتحديدًا حكم المحكمة بحبس سمية الخشاب 3 سنوات بسبب تقديمها شيكًا لأحمد سعد بدون رصيد؛ أمر غضبت منه، لأن هناك نوعًا من سوء التفاهم.