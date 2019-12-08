تراند اليوم : 8 أفلام ينتظرها الجمهور في موسم رأس السنة

تستقبل دور العرض السينمائي بداية من موسم أعياد الميلاد ورأس السنة وإجازة نصف العام، حوالي 8 أفلام دفعة واحدة أعلن صناعها طرحها خلال الفترة المقبلة.

لص بغداد

وتتنوع موضوعات الأفلام المقرر طرحها بين الكوميديا والتشويق والإثارة والرومانسية وكذلك الرعب، حيث قررت الشركة المنتجة لفيلم “لص بغداد” طرحه خلال يناير المقبل.

الفيلم الذي ينتمي لنوعية الأكشن الكوميدي من بطولة محمد إمام ، فتحى عبدالوهاب، أمينة خليل، ياسمين رئيس، ومحمد عبدالرحمن.

ويدور حول مغامرة كوميدية تقع عندما يبدأ أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج “سينرجى فيلمز”.

الفلوس

وبعد عدة تأجيلات، قررت الشركة المنتجة لفيلم “الفلوس” عرضه يوم 25 ديسمبر الجاري، لينافس ضمن موسم أفلام نصف العام.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف الصعبة.

فيلم “الفلوس” بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق، وإنتاج “نيوسينشري”.

دماغ شيطان

كما حددت الشركة المنتجة لفيلم “دماغ شيطان” الموعد النهائي لطرح الفيلم بدور العرض السينمائي، 25 ديسمبر المقبل.

ويناقش العمل عددًا من القضايا الاجتماعية، ويلقي الضوء على الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الكثيرون، إلى جانب قضايا الخيانة في إطار تشويقي.

فيلم “دماغ شيطان” بطولة باسم سمرة، رانيا يوسف، وليد فواز، عمرو عابد، سلوى خطاب، مي فخري، نادية خيري، أسامة عبدالله، أسامة الزنكلوني، تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل، وإنتاج شركة “فيلم أوف إيجبت” للمنتج أحمد عبدالباسط.

ديدو

من المقرر أن يتم طرح فيلم “ديدو” يوم 31 ديسمبر الجاري، والذي يدور حول في إطار كوميدي حول فكرة عقلة الأصبع.

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فيلم “ديدو” من بطولة كريم فهمى، حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، ويظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف منهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، ومن تأليف الفنان كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

ريما

كما استقر صناع فيلم “ريما” على موعد طرحه خلال منتصف ديسمبر الجاري، وتدور أحداثه حول طفلة تدعى “ريما” ورثت عن والدها أشياء روحانية، تقرأ الغيب فى كل الظروف، ولكن كل الناس تتعامل معها أنها تحت إمرة الشيطان، تضطرها الظروف للهرب من أهلها، وتذهب لأكثر من عائلة لتربيتها، ومع مرور الأحداث الكل يدب فى قلبه الخوف منها، ثم تهرب، حتي تستقر عند رجل أعمال وزوجته منعتهم الحياة من الإنجاب وكانت حياتهم صعبة وتعرضوا لأزمات كبيرة بسبب محاربه الناس لهم، إلا أن تتدخل “ريما” لإنقاذهم، وتتوالى الأحداث.

فيلم “ريما” من بطولة مايا نصرى، فراس سعيد، ومحمد ثروت، والطفلة ريم عبدالقادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، مها نصار، وعلاء مرسى، تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام، وإنتاج شركة “ميكرز للإنتاج الفنى” للمنتج عمرو طنطاوي.

رأس السنة

وأيضًا بعد سلسلة من التأجيلات، تم الإفراج أخيرا عن فيلم “رأس السنة” وتحدد موعد طرحه 25 ديسمبر الجاري، وذلك بعد عرضه في ختام مهرجان “مراكش” المغربي.

وتدور أحداث فيلم “رأس السنة” حول طبقة معينة فى يوم رأس السنة ويتعرض أبطاله لمواقف معينة وغريبة خلال هذا اليوم.

“رأس السنة” بطولة إياد نصار، إنجى المقدم، أحمد مالك، بسمة، شيرين رضا، هدى المفتى، تأليف محمد حفظى، وإخراج صقر.

بيت ست

واستقر صناع فيلم الرعب “بيت ست” على موعد طرحه في 11 ديسمبر الجاري، ويتناول الفيلم أسطورة عودة ملك الشر عند المصريين القدماء “ست” بعد إحيائه، ليحكم العالم، وتعتبر تلك الأسطورة هى المحرك عند عدد لا بأس به من مجموعة من المؤمنين بالشر.

الفيلم من بطولة ماركو حداد، رانيا الخطيب، مصطفى عبد السلام، طارق عبيد، سلمى الديب، مروان مسلم، نيجار محمد، تأليف شادى المسلمى وإخراج أحمد عادل عقل.

بنات ثانوي

من الأفلام المقرر عرضها أيضًا في موسم نصف العام “بنات ثانوي” والذي انتهى مخرجه محمود كامل أخيرًا من تصويره، وتدور أحداثه حول خمس فتيات فى مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن أثناء رحلتهن فى البحث عن ذاتهن فى مرحلة المراهقة، وتتوالى الأحداث والمفاجآت فى إطار اجتماعى مشوق.

فيلم “بنات ثانوي” يشارك في بطولته هنادى مهنى، جميلة عوض، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وإنتاج أحمد السبكي.