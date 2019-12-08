شاهد.. مطربة لبنانية تنشد "طلع البدر علينا" داخل كنيسة في بيروت

الأحد 8 ديسمبر 2019

المطربة جاهدة وهبة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهرت فيه المطربة اللبنانية جاهدة وهبة، وهي تؤدي أنشودة "طلع البدر علينا" داخل كنيسة "مار مارون" في بيروت.



وفي الشريط، ظهرت المطربة وهي تشدو هذا النشيد الديني الإسلامي، وأمامها مجموعة من الحاضرين الذين بدت عليهم السعادة وهم يستمعون إليها.

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يذكر أن أهل المدينة المنورة (يثرب)، انشدوا "طلع البدر علينا"، تهليلا للنبي محمد "ص" أثناء استقبالهم له في المدينة.