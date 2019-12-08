بسام كوسا: لا أُحبذ المشاركة بـ"الهيبة".. وهذا ما قاله عن باب الحارة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يتميّز الممثل السوري بسام كوسا بكونه "جوكر" الدراما العربية، وذلك لقدرته الإبداعية في تقمُّص شخصيات بدقة لا متناهية.

وشارك كوسا في العديد من لجان التحكيم في المهرجانات السينمائي، فضلًا عن حصوله على العديد من الجوائز التقديرية لمختلف أعماله الناجحة التي تركت بصمة مميزة على الساحة الفنية، عاكسًا الرقي في الفن والأداء.

لا ريب أن الممثل بسام كوسا يعتبرها رقمًا صعبًا في الدراما التلفزيونية، إذ أثبت في سنوات عمله التزامه الشرط الفني والمستوى العملي في مختلف أعماله ما يؤكّد المصداقية في المسلسلات التي يشارك فيها.

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فلطالما أبدع هذا الممثل المتميز في تجسيد أدوار الشر التي اشتُهر فيها، خصوصًا تلك التي جسّدها في المسلسلات الشامية والتي تحكي قصص البيئة الدمشقية القديمة مثل" ليالي الصالحية" و"باب الحارة"، حيث لمع نجمه بتلك الأدوار من خلال شخصية "المخرز"، و"الإدعشري" ، على الرغم من أنه قدّم العديد من الأدوار المتنوعة المختلفة عن الشخصيات الشريرة، ولكن يبقى تأثير هاتين الشخصيتين كبيرًا لدى المشاهدين.

وأكّد الممثل بسام كوسا تجنبه المشاركة في الأعمال الدرامية المشتركة، فلا يجوز، من وجهة نظره، أن تكون العائلة كل فرد من جنسية مختلفة، فهذا يتعارض مع روحية الدراما، معتبرًا أن هذا الأمر هو السبب الرئيسي لابتعاده عن هذا النوع من الدراما.

تجدرُ الاشارة، إلى أن الممثل بسام كوسا قد انتهى من تصوير دوره في مسلسل "سر"، من كتابة مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات، بمشاركة نخبة من نجوم الدراما، منهم باسم مغنية، داليدا خليل، رانيا سلوان، فادي ابراهيم، وسام حنا، نتاشا شوفاني، أسعد رشدان وسواهم.