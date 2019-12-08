فهرية أفجان تضعُ شروطها للعودة إلى التمثيل بعد ولادتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنَّ الأمومة ستلعب دورًا مهمًا في حياة الفنانة التركية فهرية أفيجان المهنية، إذْ أشارت العديد من التقارير الإخبارية إلى أنَّ فهرية لا تُمانع في العودة إلى الشاشة، ولكنها وضعت شروطها الخاصة من أجل عودتها.

وكانت الشروط التي وضعتها فهرية على المُنتجين الراغبين بالعمل معها، تنصُّ على تخفيض عدد ساعات عملها إلى تسع ساعاتٍ فقط، وأن تحصل على يوميْ عطلة في الأسبوع، إذ تمتدُّ ساعات التصوير في تركيا حتى 12 ساعة وفي بعض الأحيان قد تتجاوز ذلك، ولا يحق للممثل سوى يوم عطلة واحد خلال الأسبوع، وكذلك أن تأخذ أيام العطل الرسمية، إذْ إنها لا تريد أن تبقى بعيدةً لفتراتٍ طويلةٍ عن طفلها كاران الذي تعتبره أكثر أهميةً بالنسبة لها.

وفي الوقت الحالي ليس لدى النجمة التركية أية مشاريع، ولكن إذا أراد المنتجون دعوة الممثلة، فسيتعيّن عليهم مراعاة رغباتها، وعلى الأرجح، أنها في حال أرادت العودة فعليها التوجه إلى المسلسلات التي تُعرض على المنصّات الرقمية التي تأخذ بعين الاعتبار هذا الجدول المرن الذي وضعته الأم الجديدة.

يُذكر أنَّ المواقع التركية تُشير إلى أنَّ فهرية تتقاضى أجورًا أقل بكثير من الفنانات، إذ كانت تتقاضى 40 ألف ليرة تركية أو ما يعادل 7 آلاف دولار أمريكي على الحلقة، في حين كانت تتقاضى الفنانة التركية بورشين ترزي أوغلوكان بوركين تيرزيوغلو 185 ألف ليرة تركية بما يعادل 32 ألف دولار أمريكي.

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وبالعودة إلى حياة فهرية أفجان كأم، أشارت العديد من المواقع إلى أن فهرية لا ترغب أبدًا بتعيين مربية لطفلها كاران، وتعتمد على نفسها في تربيته والاهتمام به.

وكانت فهرية تزوّجت من النجم التركي الشهير بوراك أوزجيفيت في حفل زفافٍ أُقيم في قصر سعيد حليم باشا في الـ 29 من حزيران/يونيو عام 2017 وسط حضور ما يقرب من 500 شخص من أهل العروسين وأصدقائهما من نجوم تركيا، بعد قصة حب استمرت لأربع سنوات، بعد أن تعارفا خلال مسلسل "طائر النمنمة" الذي جمعهما سويًا.

وولدت فهرية طفلها الأول كاران في نسيان/إبريل الماضي، ومنذ ولادتها لم تظهر كثيرًا على الشاشات إلا بصورٍ مع زوجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.