شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أحمد الفيشاوي وهيفاء وهبى من كواليس فيلم "أشباح أوروبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر الفنان أحمد الفيشاوى، صورًا جديدة جمعته بالنجمة اللبنانية هيفاء وهبى من كواليس تصوير فيلمهما الجديد "أشباح أوروبا" المقرر طرحه فى بداية العام المقبل، عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء بشخصيتين (شقيقتان توأم).. إحداهما تعيش فى إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة فى حارة شعبية، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد نزولها من الخارج.

فيلم "أشباح أوروبا " قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الاخراجية، ويشارك فى البطولة أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة.

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وحدد صناع فيلم "أشباح أوروبا" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى، يوم 8 يناير المقبل موعداً مبدئياً لطرح الفيلم فى دور العرض السينمائية والمنافسة به فى موسم إجازة نصف العام الدراسى 2020، حيث يعمل أبطال العمل على تصوير النصف الثانى من المشاهد بشكل مكثف للانتهاء منه خلال شهر ديسمبر المقبل.