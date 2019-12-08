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شكرا لقرائتكم خبر عن رغدة: حزينة على تشويه صورتى فى الفترة الأخيرة وجيلنا لن يعوض والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت خلال الندوة التى تقام داخل قصر السينما الذى يديرها الفنان تامر عبد المنعم أن جيلها لن يعوض خاصة أن له بصمة معينة ومختلفة عن الجيل الحالي.
يعرض للفنانة رغدة حاليًا على قناة الحياة مسلسل "الضاهر" من بطولة محمد فؤاد وفريال يوسف وحسن يوسف وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وأحمد منير وأميرة هانى وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبرى عبد المنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.
وتدور أحداث العمل فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية، ويقع فى الكثير من المواقف خلال أحداث العمل.
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