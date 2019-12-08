شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يلتقى الفنان سيد مصطفى غدًا بمقر نقابة الممثلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان أشرف زكى -نقيب الممثلين- لـ"الخليج 365"، أنه يستقبل الفنان سيد مصطفى، غدًا الإثنين فى مقر النقابة، حيث تم التواصل معه فى الساعات الماضية، بعد تداول عدد من رواد السوشيال ميديا تدهور الحالة الصحية والاجتماعية له حيث قالوا إنه لم يعد يمتلك من المال ما يعينه على قضاء أبسط الاحتياجات.

وانتشرت فى بعض وسائل الاعلام حاليًا صورة تجمع بين أشرف زكى والفنان سيد مصطفى، وأن هناك لقاء يجمعهما حاليًا فى مقر النقابة، إلا أن هذه الصورة تم التقاطها قبل 4 سنوات، عندما تم تداول صور أيضًا للفنان بأحد الشوارع فى حال مشابه لما يتم تداوله بالوقت الحالى، ومن المقرر أن تقدم النقابة يد العون للفنان سيد مصطفى عقب لقاء أشرف زكى به غدًا.

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سيد مصطفى وأشرف زكى فى صورة قبل 4 سنوات

وعلق أشرف زكى، لـ"الخليج 365" صباح اليوم الأحد، على الصور والكلام المتداول حول الفنان سيد مصطفى وقال: "هو ليس عضوًا فى نقابة المهن التمثيلية وأشك أنه يفعل ذلك خصوصًا أن لديه وظيفة أخرى مشيرًا إلى أنه من حوالى 4 سنوات تكرر نفس الأمر، مضيفًا: "لو أنه لو يعانى من شيء سوف يأتى للنقابة وستمد له يد المساعدة".