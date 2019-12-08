شكرا لقرائتكم خبر عن توافد النجوم على حفل ختام مهرجان الإسكندرية المسرحى العربى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل توافد نجوم الفن على مكتبة الإسكندرية لحضور الحفل الختامى للدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحى العربى للمعاهد والكليات المتخصصة، التى تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوى، والتى استمرت فعالياتها على مدار الأسبوع الماضى.

تضمنت قائمة الفنانين الذين حضروا للختام، الدكتور أشرف زكى، رئيس أكاديمية الفنون، ومؤسس المهرجان، والدكتورة سميرة محسن، والدكتور علاء عبد العزيز، رئيس المهرجان، والمخرج محمد سامى، وفتحى عبد الوهاب، وأحمد السعدنى، والفنان السورى جمال سليمان، والأردنيان إياد نصار ومنذر رياحنة، والمخرج مازن الغرباوى رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، ولقاء الخميسى، والدكتورة انجى البستاوى. ويتضمن الحفل مجموعة من الفقرات الفنية، بجانب إعلان الجوائز.



جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحى العربى للمعاهد والكليات المتخصصة حملت دورته الأولى اسم الفنان جلال الشرقاوى، وأقيمت فعالياته تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة الدكتور علاء عبد العزيز سليمان، ونائب رئيس المهرجان الدكتورة انجى البستاوى.

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