فضيحة الأمير أندرو تلاحق ابنته.. الأميرة بياتريس تلغي حفل خطوبتها

متابعة بتجــــــــــرد: ألغت الأميرة بياتريس حفيدة الملكة اليزابيث حفل خطوبتها الذي كان مقرّراً إقامته فيChiltern Firehouse في تاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر الحالي، على خلفية الفضيحة الجنسية التي تلاحق والدها الأمير أندرو.

فقد كشف موقع “دايلي مايل” أن الأميرة اضطرت إلى تغيير تاريخ حفل خطوبتها من الملياردير إيدو مابيلي، بسبب المخاوف من تواجد الكثير من الباباراتزي في الخارج لالتقاط الصور للأمير أندرو.

وكانت الأميرة بياتريس قد بعثت في وقت سابق دعوات حفل الخطوبة إلى أصدقائها وأقاربها، لكن اختيار المكان تسبب في الانزعاج في الوسط الملكي الذين شعروا بالقلق من أن المكان يمكن أن يكون مكشوفاً بعض الشيء نظراً للوقت الحساس الذي تمر به العائلة الملكية.

يذكر أن فضيحة جنسية كبيرة طالت الأمير أندرو وصديقه المتحرّش بالأطفال جيفري إبيستين، تفاقمت بعد مقابلته الجريئة على قناة BBC والتي على اثرها عفته الملكة من مهماته الملكية.