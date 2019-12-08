أحلام تحصد الملايين قبل نهاية العام!

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متابعة بتجـــــــــــرد: تعيش النجمة الإماراتية أحلام حالة نجاح استثنائية بعد طرح أغنيتها الجديدة “أنا ما أستغني” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناتها على موقع “يوتيوب”.
وتخطى الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية حاجز الأربعة ملايين مشاهدة بعد أسبوعين على إطلاقه عبر قناة “أحلام” على موقع “يوتيوب”.
أغنية “أنا ما أستغني”، من كلمات منصور البلوي، ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، وهي عبارة عن عمل فني طربي باللهجة الخليجية، أعادنا الى حقبة الزمن الجميل، أيام الطرب الحقيقي والفن الأصيل الذي نفتفده هذه الأيام.
تجدر الإشارة إلى أن أغنية “أنا ما أستغني” جاءت بمثابة هدية من أحلام لجمهورها قبل نهاية عام 2019، وسيتضمنها ألبومها الجديد، والذي تعمل على إنجاز أغنياته منذ فترة.
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