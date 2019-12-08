متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت الفنانة المصرية، نيللي كريم، عن عودتها إلى مصر، بعد نجاح العملية الجراحية التي أجرتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشاركت الممثلة الشهيرة، اليوم الأحد، عبر حسابها على موقع “إنستجرام” للتواصل الاجتماعي، صورا من لقائها مع عدد من أصدقائها الفنانين، في حفل عشاء أقامه المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، عمرو منسي. وحضر التجمع الفني، الفنانين يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين وعمرو يوسف ودينا الشربيني وبسمة وبشرى وأحمد داوود ونجلاء بدر وإنجي المقدم وتامر حبيب وناردين فرج. Advertisements وكانت نيللي قد خضعت لجراحة دقيقة وحساسة، بعد إصابتها بورم في الوجه. من ناحية أخرى، تعاقدت نيللي كريم على بطولة مسلسل لرمضان 2020، يحمل اسم “النصابين”، ويشاركها في بطولته الفنان آسر ياسين. يشار إلى أن آخر أعمال نيللي كريم الفنية، مسلسل “اختفاء”، الذي عرض في رمضان 2018، وهو من تأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت وإنتاج شركة “العدل جروب”، بطولة هشام سليم، وبسمة، ومحمد ممدوح، ومحمد علاء.

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كانت هذه تفاصيل خبر أوّل ظهور لـ نيللي كريم بعد عمليتها الجراحية وعودتها إلى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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