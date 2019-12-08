“ديزني” تصدر تحذيرا غير مسبوق بشأن أحدث أفلام “حرب النجوم” قبل طرحه

متابعة بتجـــــــرد: أصدرت شركة “ديزني” الأمريكية، تحذيرا غير مألوف لأصحاب الصالات السينمائية في جميع أنحاء العالم، وذلك قبل طرح أحدث أجزاء سلسلة “حرب النجوم” بعنوان “Star Wars: The Rise of Skywalker”.

وطلبت “ديزني” من أصحاب السينمات، أن يخطروا الجمهور بأن بعض مشاهده التي تحتوى على أضواء ساطعة، قد تؤثر على المشاهدين المصابين بالصرع، والذين يعانون من حساسية مفرطة تجاه الأضواء الوامضة، بحسب مجلة “هوليوود ريبورتر”.

وتنسق “ديزني” المنتجة للفيلم، مع مؤسسة “إيبيليبسي” الخيرية، المعنية بعلاج أمراض الصرع، لتقديم المعلومات اللازمة بهذا الشأن، إلى جانب خطاب تحذيري أصدرته “ديزني” جاء فيه: “يتضمن الفيلم تعاقبا لصور وأضواء وامضة مستمرة، قد تؤثر سلبا على من يعانون من الصرع الحساس للضوء”.

يشار إلى أن “ديزني” تعرضت لانتقادات في صيف 2018، بعد أن أثيرت مخاوف على وسائل التواصل الاجتماعي، حول الأضواء المبهرة والأضواء الساطعة التي يتضمنها فيلمها “Incredibles 2″، وإمكانية أن تتسبب في إحداث نوبات صداع نصفي.

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ووقتها، حثت “ديزني” مؤسسة “إيبيليبسي” شركة “ديزني” أن تصدر تحذيرا للمشاهدين بشأن فيلمها، وفعلت هذا في وقت لاحق، لكن مع أحدث أفلام “حرب النجوم”، بادرت “ديزني” بهذه الخطوة، وزودت مؤسسة الصرع بالمعلومات بشكل استباقي لدور السينما، قبل طرح فيلمها في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ومن المرجح أن يتعرض ما يقرب من 3٪ من المصابين بالصرع لنوبات، بعد تعرضهم للأضواء الوامضة بكثافة معينة، وتعرف هذه الحالة باسم “الصرع الحساس”، وهي أكثر شيوعا عند الأطفال والمراهقين.

وفيلم “Star Wars: The Rise of Skywalker” هو الجزء التاسع والأخير من سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهير “حرب النجوم”، التي بدأ إنتاجها منذ عام 1978، وصنعت مسيرة العديد من نجوم هوليوود، مثل هاريسون فورد وديزي ريدلي ومارك هاميل وكاري فيشر.