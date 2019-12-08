سمية الخشاب: سعيدة بالعودة للمسرح بعد غياب 16 عاماً

متابعة بتجـــــــــرد: بعد غياب أكثر من 16 عاماً عن خشبة المسرح، تعود النجمة المصرية سمية الخشاب، من خلال مسرحية “يا تصيب يا تخيب”. ويشاركها في بطولتها، النحم أحمد آدم، وعدد من النجوم. أبرزهم سامح حسين، حجاج عبدالعظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدي، والممثلة والمطربة اللبنانية نانيتا. المسرحية من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.

وأبدت سمية الخشاب سعادتها بالعودة للمسرح، في تصريحات صحفية لها. وأكدت أنها “كانت تشتاق لتقديم عمل مسرحي مميز خلال السنوات الماضية. لكن حال المسرح لم يكن جاذباً أو مقنعاً لها في الفترة الأخيرة.

وأضافت أن “العرض الأول للمسرحية سيكون في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في السعودية”. واعتبرت أن “السعودية أصبحت منارةً للفن. تستقبل رواده من كل أنحاء العالم”. وأوضحت أن “هذا التعاون مع الفنان أحمد آدم يعد الثاني. بعد مشاركته في بطولة فيلم الرجل الأبيض المتوسط، الذي حقق نجاحاً كبيراً. وآدم يمتلك موهبةً كوميديةً مختلفة تماماً عن غيره”.

وعن مشاركتها في دراما رمضان خلال موسم السباق في 2020، كشفت سمية الخشاب أنها تغيب عن دراما رمضان هذا العام، مؤكدة رفضها لعدة عروض درامية تلقتها مؤخرا ولكن لم تجذبها، كما أوضحت أنها رفضت أيضًا بعض الأعمال السينمائية لتشابهها مع أدوار قدمتها من قبل، رافضة تكرار نفسها أو استنساخ نفس الأدوار والشخصيات التي قدمتها سينمائيا خلال سنوات عملها، وقالت : قررت تغيير طبيعة أدواري الفنية واختيار أدوار تناسبني فى الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب المسرحية، مشاركتها في مسرحية “كده أوكيه”، عام 2003. ومنذ ذلك الوقت تفرغت للدراما والسينما.