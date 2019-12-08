ديانا حداد بإطلالة ملفتة في جلسة تصوير جديدة – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: عقدت النجمة ديانا حداد جلسة تصوير جديدة، وشاركت الجمهور ببعض الصور منها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي. وأطلّت ديانا حداد في الصور الجديدة بفستان شيفون أسود اللون، وتركدت شعرها منسدلاً على أكتافها، فبدت بكامل أناقتها في لقطات مميّزة نالت استحان محبّيها. تجدر الإشارة إلى أن ديانا حداد طرحت مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم “اشتقنا” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. Advertisements الأغنية باللهجة الخليجية، رومانسية من أشعار معالي الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، ألحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود، وأصدرتها “روتانا” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناة الشركة على موقع “يوتيوب”

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